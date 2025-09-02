Происшествия 02.09.2025 в 09:29

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на водителя, намеренно задавившего пешехода

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство»
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Тойота Целика», который намеренно наехал на мужчину на пешеходном переходе. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, происшествие случилось вечером 31 августа в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно увидеть, что между водителем и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация из-за того, что оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста. 


Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.

«Вечером 31 августа водитель легкового автомобиля, двигаясь по улице Смолина, с целью убийства совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшему причинены повреждения, с которыми он госпитализирован в медицинское учреждение, где сейчас получает необходимую врачебную помощь», - озвучили версию следствия в Следственном комитете Бурятии.

Скрывшегося водителя «Тойоты» удалось найти и задержать. Сейчас с ним работают правоохранители.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы», - уточнили в следственном ведомстве.


