В Улан-Удэ возбудили уголовное дело на водителя, намеренно задавившего пешехода

Напомним, происшествие случилось вечером 31 августа в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно увидеть, что между водителем и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация из-за того, что оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста.









Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы», - уточнили в следственном ведомстве.









