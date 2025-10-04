Происшествия 04.10.2025 в 10:54

Старые Ан-2 начали падать

В Красноярском крае потерпел крушение очередной «кукурузник»
Текст: Иван Иванов
Старые Ан-2 начали падать
Фото: архив «Номер один»
Два пилота погибли в результате крушения самолета Ан-2 в районе поселка Танзыбей в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщили  в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета. Как отмечает портал BFM.RU, Ан-2 совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ в 40 километрах от Танзыбея. Воздушное судно разрушено. Борт принадлежал ООО «Авиакомпания «Борус».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности смерть более двух лиц. На месте крушения работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

В июле 2025 года ещё один Ан-2 совершил аварийную посадку в Забайкальском крае из-за остановки двигателя при наборе высоты. Тогда обошлось без жертв, однако трое человек попали в больницу. 

Выпуск «кукурузников» был прекращён в СССР ещё в начале 70-х годов прошлого века, но в России эти самолёты до сих пор эксплуатируются по причине отсутствия альтернативы. Заменить его должен  был бы самолет «Байкал». Но его разработку затянули. 

В мае 2025 года вице-премьер по ДФО Юрий Трутнев заявил, что  в ближайшие годы «Байкал» вряд ли полетит, поскольку у самолёта есть немало конструктивных недостатков, которые необходимо исправлять.
Теги
авиация

