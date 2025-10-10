Происшествия 10.10.2025 в 16:02

В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом

Жительница Тулуна осуждена за мошенничество при получении социальных выплат
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом
Фото: архив «Номер один»
В 2019 году в Тулуне произошло наводнение, и жители начали обращаться в социальные службы за получением выплат по утрате жилищ. Среди них оказалась одна недобросовестная гражданка, которая частного дома в Тулуне не имела, но решила «подзаработать». И предоставила в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области документы для получения социальной выплаты за несуществующий дом, который якобы был утрачен при наводнении. 

В результате фигурантка неправомерно получила более 2,3 млн рублей. Гражданка наивно надеялась, что мутные воды наводнения снесут ее несуществующий дом и все доказательства. Но спустя несколько лет правоохранительные органы начали проверку выделения субсидий и обнаружилось, что никаких документов, что дом существовал в природе, не было. Соответственно, раз не было дома, не должно было быть и субсидий на него.

Как сообщает пресс-служба Следкома, «собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком два года.
