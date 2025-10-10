В Иркутской области женщина получила выплату за якобы утонувший дом

В 2019 году в Тулуне произошло наводнение, и жители начали обращаться в социальные службы за получением выплат по утрате жилищ. Среди них оказалась одна недобросовестная гражданка, которая частного дома в Тулуне не имела, но решила «подзаработать». И предоставила в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области документы для получения социальной выплаты за несуществующий дом, который якобы был утрачен при наводнении.В результате фигурантка неправомерно получила более 2,3 млн рублей. Гражданка наивно надеялась, что мутные воды наводнения снесут ее несуществующий дом и все доказательства. Но спустя несколько лет правоохранительные органы начали проверку выделения субсидий и обнаружилось, что никаких документов, что дом существовал в природе, не было. Соответственно, раз не было дома, не должно было быть и субсидий на него.Как сообщает пресс-служба Следкома, «собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора». Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком два года.