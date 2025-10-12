В Иркутской области трое мужчин задохнулись в автомобиле LADA Kalina

Тела трех мужчин обнаружили в отечественном автомобиле «LADA Kalina» на улице возле АЗС в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района. Об этом сообщил телеграм-канал Babr Mash. Информацию об этом журналисту «ИрСити.ру» также подтвердил источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, мужчин без признаков жизни обнаружили местные жители. Они сразу же обратились в полицию и вызвали скорую, однако люди были уже мертвы.

Прибывшие на место правоохранители не нашли никаких повреждений на телах мужчин. Это значит, что смерть, скорее всего, не носит криминальный характер. Вероятно, в машине был неисправный глушитель, и люди отравились угарным газом.

Как знают опытные водители, задохнуться угарными газами можно не только в машине, находящейся в закрытом пространстве. Даже при стоянке на открытом воздухе автомобиль при неблагоприятном стечении обстоятельств (плохое качество глушителя) пропускает выхлоп внутрь салона, где он накапливается и вызывает отравление и блокировку дыхания. Поэтому долго сидеть и тем более спать в машине с заведенным двигателем ни в коем случае нельзя. Опасный выхлоп может «натянуть» в салон, и можно просто не проснуться. Только движущаяся машина дает гарантию того, что выхлопные газы останутся позади салона, а не в нем.