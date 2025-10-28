Происшествия 28.10.2025 в 14:16

Сахалин остался без света после «вспышки»

Жители столицы региона оказались без благ цивилизации
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Аварийное отключение энергоснабжения произошло утром во вторник, в результате чего южные и центральные районы Сахалина, а также большая часть Южно-Сахалинска оказались обесточенными. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Сахалинэнерго». 

«Сегодня в результате работы системы защиты произошло разделение Сахалинской энергосистемы (...) на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд. Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район. Причины выясняются», - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, специалисты «Сахалинэнерго» собрали в единую схему линии электропередачи, соединяющие Сахалинскую ГРЭС-2 и Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Данные ЛЭП были отключены в результате срабатывания системы защит, отмечает пресс-служба. Генерация Южно-Сахалинской ТЭЦ готовится к включению в сеть и набору нагрузки.

По данным пресс-службы областного правительства, без энергоснабжения остались все южные районы Сахалина, Поронайский район в центральной части острова, а также большая часть Южно-Сахалинска.

«Вдруг пропал свет и разом выключилось все, в том числе интернет, страшно стало и никто ничего не говорит, власти сами не знают причины происшедшего. Говорят только о какой-то вспышке на ТЭЦ», - рассказала «Номер один» медик, недавно переехавшая из Улан-Удэ в Южно-Сахалинск.

Сообщается, что технологический инцидент не связан с БПЛА.

