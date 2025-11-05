Происшествия 05.11.2025 в 16:53
18-летнего диверсанта из Улан-Удэ оставили под стражей
Он поджог вышку сотовой связи
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Республике Бурятия и продлил срок заключения под стражу в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.
Как сообщили в пресс-службе суда, парню инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ, т. е. совершение диверсии.
«По версии следствия, обвиняемый в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России совершил поджог вышки сотовой связи», - сообщает суд.
Согласно принятому постановлению, молодой человек останется под стражей до 5 января 2026 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.
