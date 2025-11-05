Происшествия 05.11.2025 в 16:53

18-летнего диверсанта из Улан-Удэ оставили под стражей

Он поджог вышку сотовой связи
Текст: Андрей Константинов
18-летнего диверсанта из Улан-Удэ оставили под стражей
Фото: freepik.com
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ России по Республике Бурятия и продлил срок заключения под стражу в отношении 18-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе суда, парню инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ, т. е. совершение диверсии.

«По версии следствия, обвиняемый в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России совершил поджог вышки сотовой связи», - сообщает суд.

Согласно принятому постановлению, молодой человек останется под стражей до 5 января 2026 года. Решение суда еще не вступило в законную силу.
диверсия

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочного убийства
Следователи рассказали, кто убил Сэсэг Буинову и Станислава Норбоева
05.11.2025 в 10:55
За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань
Причиной пожаров стали неисправная проводка и перекал печи
05.11.2025 в 10:27
В Бурятии подростки перевернулись на мотоцикле с коляской

Пострадали две девочки
Пострадали две девочки
05.11.2025 в 09:55
Жительница Бурятии перечислила мошенникам более 6 млн рублей
Аферист убедил ее заняться «инвестированием»
05.11.2025 в 09:18
