В Бурятии школьников перевели на дистант из-за мертвых овец

Сегодня школьников села Старый Онохой перевели на дистанционный формат обучения. Причиной этого стала гибель 9 овец в одном из частных подворий. Происшествие имело место в ночь с 20 на 21 ноября.По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», причиной гибели овец могли стать волки. Такую версию выдвинул егерь, местные жители с ним согласны.«Информация о происшествии направлена охотоведу для анализа. 24 ноября на место прибудет спецкомиссия», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».