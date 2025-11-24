Происшествия 24.11.2025 в 09:05

В Бурятии школьников перевели на дистант из-за мертвых овец

Загадочная гибель животных вызвала в селе переполох
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за мертвых овец
Фото: архив «Номер один»
Сегодня школьников села Старый Онохой перевели на дистанционный формат обучения. Причиной этого стала гибель 9 овец в одном из частных подворий. Происшествие имело место в ночь с 20 на 21 ноября.

По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», причиной гибели овец могли стать волки. Такую версию выдвинул егерь, местные жители с ним согласны.

«Информация о происшествии направлена охотоведу для анализа. 24 ноября на место прибудет спецкомиссия», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
