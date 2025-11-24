Происшествия 24.11.2025 в 09:05
В Бурятии школьников перевели на дистант из-за мертвых овец
Загадочная гибель животных вызвала в селе переполох
Текст: Андрей Константинов
Сегодня школьников села Старый Онохой перевели на дистанционный формат обучения. Причиной этого стала гибель 9 овец в одном из частных подворий. Происшествие имело место в ночь с 20 на 21 ноября.
По данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», причиной гибели овец могли стать волки. Такую версию выдвинул егерь, местные жители с ним согласны.
«Информация о происшествии направлена охотоведу для анализа. 24 ноября на место прибудет спецкомиссия», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
