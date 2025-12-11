Тушение пожара ТЦ в Улан-Удэ затопило дорогу на Терешковой

Открытое горение в ТЦ «Баянгол» ликвидировано, но работы на месте пожара все еще продолжаются. Пока пожарные вели борьбу с огнем, ночью сотрудники Комбината по благоустройству убирали воду с проезжей части, образовавшуюся от тушения здания.

- На месте работали автогрейдеры, тракторы-щетки, бобкэты и пескоразбрасыватели. Подсыпаны улицы Терешкова и Трубачеева, а также подъездные пути около места пожара. Только на улицу Трубачеева было доставлено около 20 тонн песка для подсыпки. Грейдером и тракторами с щеткой прошлись по внутриквартальным проездам. Низкие температуры не позволяют работать с водой привычными методами. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать наледи, - сообщают в мэрии города.

Фото: КБУ