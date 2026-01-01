В Улан-Удэ перекрыли торговый центр

Днем в центре города был перекрыт торгово-развлекательный центр «Еврозона» по улице Балтахинова. Людей спешно эвакуировали из здания. Туда прибыл целый наряд пожарных машин, скорой помощи. Предварительная причина - загорелось масло во фритюрнице на зоне фудкорта. На сегодня сеансы в кинотеатр не будет. Людям вернули деньги за купленные билеты.

- Сработала пожарная сигнализация, нас начали выводить из помещения. И долго не запускали. На вопрос "Что случилось?. Никто не мог внятно ответить, - рассказывает посетитель развлекательного центра.





Самостоятельно из здания эвакуировались 50 человек. Возгорание ликвидировано на 1 квадрате. За медицинской помощью обратились двое мужчин.

Привлекались 31 человек и 10 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работает дознаватель МЧС России.