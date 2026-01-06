За сутки в Бурятии IT-мошенники похитили почти 200 тысяч рублей

Жители Бурятии за одни сутки лишились почти 200 тысяч рублей из-за преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, за прошедшие 24 часа было зарегистрировано восемь таких преступлений, пять из которых - классические кибермошенничества, еще три - кражи денег с банковских счетов.Общая сумма ущерба составила около 196 тысяч рублей. Более 58 тысяч рублей из этой суммы потеряли жители столицы республики - Улан-Удэ. Финансовыми жертвами аферистов также стали жители Джидинского, Иволгинского, Кяхтинского и Прибайкальского районов Бурятии.Типичный случай произошел вечером 3 января. В дежурную часть отдела полиции Улан-Удэ обратился 23-летний горожанин. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили с его банковского счета 43 тысячи рублей. По словам потерпевшего, ему позвонил человек, представившийся курьером, и сообщил о поступлении посылки. Для ее получения требовалось продиктовать код с неизвестного сайта.После этого заявитель получил SMS о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Позвонив по указанному в сообщении номеру, мужчина услышал голос лжесотрудника «Министерства финансов». Тот заявил, что заявитель стал жертвой мошенников, и вынудил его скачать приложение для установки мессенджера.Затем последовал звонок от якобы сотрудника «ФСБ», который подтвердил информацию о мошенничестве и сообщил, что на имя заявителя оформлена доверенность на неизвестного гражданина. Следуя указаниям аферистов, мужчина перевел 43 тысячи рублей на «безопасный счет» - якобы для сохранения денежных средств.Полиция напоминает жителям республики о необходимости соблюдать правила цифровой безопасности: никогда не сообщать персональные данные по телефону и не поддаваться на угрозы или срочные требования в звонках. Если вы получили тревожное сообщение или звонок, не торопитесь действовать, сначала посоветуйтесь с родственниками или друзьями. Обратиться за помощью можно в полицию по номеру 102 или проконсультироваться по телефону доверия МВД Бурятии: 292-292.Фото: «Номер один»