В Улан-Удэ два предпринимателя пошли под суд за налоговые махинации

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей из Улан-Удэ, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемые совместно занимались оптово-розничной реализацией лесоматериалов, строительных и отделочных материалов в рамках единого хозяйствующего субъекта, имели единые склады, офисы и торговые павильоны. Для уклонения от уплаты налогов они искусственно разделили бизнес, используя две коммерческие организации и ряд индивидуальных предпринимателей из числа близких родственников.«Тем самым бизнесмены незаконно получили возможность применять льготный режим налогооблажения, внося заведомо ложные данные в налоговые декларации по исчислению налога на добавленную стоимость. Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы фигуранты уклонились от уплаты налога на общую сумму более 75 млн. рублей», - сообщают в Следственном комитете Бурятии.В рамках уголовного дела по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 97 млн. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.