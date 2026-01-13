Происшествия 13.01.2026 в 09:25

В Улан-Удэ два предпринимателя пошли под суд за налоговые махинации

Раздробив бизнес, они «сэкономили» на налогах 75 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ два предпринимателя пошли под суд за налоговые махинации
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей из Улан-Удэ, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемые совместно занимались оптово-розничной реализацией лесоматериалов, строительных и отделочных материалов в рамках единого хозяйствующего субъекта, имели единые склады, офисы и торговые павильоны. Для уклонения от уплаты налогов они искусственно разделили бизнес, используя две коммерческие организации и ряд индивидуальных предпринимателей из числа близких родственников.

«Тем самым бизнесмены незаконно получили возможность применять льготный режим налогооблажения, внося заведомо ложные данные в налоговые декларации по исчислению налога на добавленную стоимость. Таким образом, в период с 2019 по 2021 годы фигуранты уклонились от уплаты налога на общую сумму более 75 млн. рублей», - сообщают в Следственном комитете Бурятии.  

В рамках уголовного дела по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 97 млн. рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Теги
налоги махинации

Все новости

Две жительницы Бурятии отпразднуют 106-й день рождения
13.01.2026 в 10:14
Ради угона автомобиля житель Бурятии запер в гараже двоих мужчин
13.01.2026 в 09:53
В районе Бурятии первый в этом году ребенок появился на свет в Рождество
13.01.2026 в 09:40
Школьница из Иркутской области завоевала корону международного конкурса
13.01.2026 в 09:32
В Улан-Удэ два предпринимателя пошли под суд за налоговые махинации
13.01.2026 в 09:25
Женщина-инвалид в Бурятии едва не сгорела в собственном доме
13.01.2026 в 09:21
Машина с водителем рухнула с высоты в Улан-Удэ
13.01.2026 в 09:17
Запрет на заключение договоров с операторами связи
13.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 13 января 2026 года
13.01.2026 в 00:01
В Улан-Удэ вспыхнула подсобка Комбината по благоустройству
12.01.2026 в 18:02
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Женщина-инвалид в Бурятии едва не сгорела в собственном доме
Она закурила в постели и устроила пожар
13.01.2026 в 09:21
В Улан-Удэ вспыхнула подсобка Комбината по благоустройству
Подчеркивается, что техника и люди не пострадали
12.01.2026 в 18:02
«К поискам подключились все»
Под Новосибирском пятый день ищут пропавшего школьника
12.01.2026 в 17:06
Житель Бурятии не смог дважды обмануть смерть
Мужчина, выживший в жуткой аварии, погиб, когда его везли домой
12.01.2026 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru