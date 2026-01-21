В массовом ДТП Улан-Удэ пострадало семь автомобилей

ДТП произошло вчера вечером, 20 января, в Октябрьском районе на ул. Забайкальская около 18 вечера.

- 54-летний водитель автомобиля «Ниссан Караван», в связи с внезапным ухудшением здоровья, въехал в впереди идущую «Тойота Камри», которая от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом «Фиат Дукато». Далее «Ниссан Караван» столкнулся с «Хондой Аккорд», выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Хендэ IX35», который от удара столкнулся с «Хондой Фрид». Далее потерявший управление автомобиль «Ниссан Караван» врезался в «Тойоту Эскваер», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителям пяти автомобилям и трем пассажирам. Точная причина аварии будет установлена в ходе расследования, добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ