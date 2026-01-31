Происшествия 31.01.2026 в 09:36

В Бурятии подростки разбились на автомобиле

16-летняя девушка-водитель погибла, еще двое пострадали
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подростки разбились на автомобиле
Страшная авария произошла сегодня в 3 часа ночи на 45‑м километре трассы «Береговая - Подольск» в Кабанском районе. Там слетел с дороги и врезался в столб автомобиль «Тойота Ист», которым управляла 16-летняя девушка без прав. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.


В машине были еще два подростка 14 и 15 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в Кабанскую центральную районную больницу.


«В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
ДТП

