Происшествия 13.02.2026 в 11:08

В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»

Правоохранители обвиняют его в мошенничестве
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»
Фото: скриншот видео
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении директора детско-юношеской спортивной школы №4 «Снежинка». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в значительном размере.

Как рассказали в следственном ведомстве, часть территории школы арендовал местный предприниматель, который устроил там зону для пикников и досуга. Позднее бизнесмен на собственные деньги построил там объект благоустройства. 

«В мае 2025 года директор школы взял у предпринимателя документы о стоимости материалов на указанную постройку, после чего предоставил их в централизованную бухгалтерию Комитета по физкультуре и спорту. Таким образом, под предлогом возмещения затрат на строительство объекта на территории школы он получил более 95 тыс. рублей. Деньги он затем присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщили в Следственном комитете.

О незаконной схеме узнали сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Директора школы задержали.

«В ходе обыска у фигуранта изъяты 250 тысяч рублей, мобильный телефон, ноутбук и служебная документация. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - отметили в МВД Бурятии.

На время следствия директора спортивной школы отправили под домашний арест. 
Теги
мошенничество

Все новости

Столица Бурятии отметит 360-летие
13.02.2026 в 12:45
На федеральном канале рассказали о матери из Улан-Удэ с наркозависимостью
13.02.2026 в 12:29
В заповеднике Бурятии скучает упитанный холостяк в расцвете сил
13.02.2026 в 12:18
В Улан-Удэ ТГК-14 нарвалась на очередной штраф
13.02.2026 в 12:00
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
13.02.2026 в 11:55
Стропальщик из Улан-Удэ стащил с работы почти 50 кг лома меди
13.02.2026 в 11:33
В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру
13.02.2026 в 11:28
В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»
13.02.2026 в 11:08
За газовые контракты в Чите разгорелась криминальная борьба
13.02.2026 в 10:55
ФАС проверит огурцы в Бурятии
13.02.2026 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
В районе Бурятии в ДТП пострадал 5-летний ребенок
Водители столкнувшихся иномарок доставлены в больницу
13.02.2026 в 11:55
В сотых кварталах Улан-Удэ внедорожник влетел в стоящую фуру
В ДТП пострадали двое несовершеннолетних
13.02.2026 в 11:28
В Бурятии пенсионер получил два года за две смерти
Но и такой приговор мужчина посчитал суровым
13.02.2026 в 10:46
В селе в Бурятии наледь захватила Дом культуры
Подтопило подвал здания, а также четыре приусадебных участка
13.02.2026 в 10:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru