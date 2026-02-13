В Улан-Удэ повязали директора «Снежинки»

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении директора детско-юношеской спортивной школы №4 «Снежинка». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в значительном размере.Как рассказали в следственном ведомстве, часть территории школы арендовал местный предприниматель, который устроил там зону для пикников и досуга. Позднее бизнесмен на собственные деньги построил там объект благоустройства.«В мае 2025 года директор школы взял у предпринимателя документы о стоимости материалов на указанную постройку, после чего предоставил их в централизованную бухгалтерию Комитета по физкультуре и спорту. Таким образом, под предлогом возмещения затрат на строительство объекта на территории школы он получил более 95 тыс. рублей. Деньги он затем присвоил и распорядился ими по своему усмотрению», - сообщили в Следственном комитете.О незаконной схеме узнали сотрудники отдела ЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Директора школы задержали.«В ходе обыска у фигуранта изъяты 250 тысяч рублей, мобильный телефон, ноутбук и служебная документация. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - отметили в МВД Бурятии.На время следствия директора спортивной школы отправили под домашний арест.