Происшествия 01.03.2026 в 10:06

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Заиграевском районе Бурятии

45-летний пассажир погиб на месте, второй водитель госпитализирован
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Заиграевском районе Бурятии
Вечером 28 февраля в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Шэнэ Буса столкнулись два легковых автомобиля - «Тойота Марк Х» и «Тойота Королла».

Удар оказался настолько сильным, что 45-летний пассажир «Тойота Марк Х» скончался на месте еще до приезда медиков. Водитель второй иномарки с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.



Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя «Тойота Марк Х». В выдыхаемом воздухе обнаружено 1,8 мг/л алкоголя. Это превышает допустимую норму более чем в 11 раз.

«Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии», - прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району Андрей Гамбоев.

На месте ДТП продолжают работать следователи и эксперты, выясняются все детали трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: скриншот

Теги
ДТП

Все новости

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Заиграевском районе Бурятии
01.03.2026 в 10:06
В Бурятии уничтожают следы «Васи»
01.03.2026 в 08:00
Тайны сагаалгановского камлания
01.03.2026 в 07:00
Зурхай на 1 марта, воскресенье
01.03.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 марта 2026 года
01.03.2026 в 06:02
Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ
28.02.2026 в 20:20
Улан-Удэ стал одним из победителей смотра-конкурса «Город, где хочется жить – 2025»
28.02.2026 в 20:07
В Бурятии глава Гремячинска достроил беседку под надзором следователя
28.02.2026 в 17:10
Антиалкогольные меры в Забайкалье оборачиваются ростом зависимости
28.02.2026 в 17:06
В Улан-Удэ суд принял иск «Союзмультфильма» к Индире Шагдаровой
28.02.2026 в 15:10
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в пригороде Улан-Удэ
Автомобилист заявил, что испугался, и поэтому сбежал
28.02.2026 в 20:20
В Бурятии глава Гремячинска достроил беседку под надзором следователя
Это помогло ему смягчить приговор
28.02.2026 в 17:10
В Бурятии силовики перехватили 15 тонн нефрита
Его планировали отправить контрабандой в Китай
28.02.2026 в 10:15
Житель Улан-Удэ устроил стрельбу в «Чаплине»
В результате был ранен один из посетителей
28.02.2026 в 09:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru