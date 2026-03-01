Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Заиграевском районе Бурятии

Вечером 28 февраля в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Шэнэ Буса столкнулись два легковых автомобиля - «Тойота Марк Х» и «Тойота Королла».Удар оказался настолько сильным, что 45-летний пассажир «Тойота Марк Х» скончался на месте еще до приезда медиков. Водитель второй иномарки с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя «Тойота Марк Х». В выдыхаемом воздухе обнаружено 1,8 мг/л алкоголя. Это превышает допустимую норму более чем в 11 раз.«Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшей автоаварии», - прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Заиграевскому району Андрей Гамбоев.На месте ДТП продолжают работать следователи и эксперты, выясняются все детали трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: скриншот