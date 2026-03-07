Происшествия 07.03.2026 в 10:56

При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина

Возгорание произошло из-за сигареты
A- A+
Текст: Номер один
При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина
Скриншот фото МЧС РБ

В Бурятии за минувшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть возгораний, в результате которых пострадали двое. Серьезный пожар произошел вечером в многоэтажке на Ленинградском проспекте в Северобайкальске, где из горящей квартиры спасли 37-летнюю женщину. 

Инцидент случился на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Еще до приезда спасателей здание самостоятельно покинули 22 человека. Саму хозяйку квартиры, где произошло возгорание, из огня вывели сотрудники МЧС, работавшие в составе звена газодымозащитной службы.

Женщина получила ожоги правого плеча и бедра, однако от госпитализации отказалась. На месте происшествия работали шесть человек личного состава и две единицы техники. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Теги
пожар

Все новости

Над лесами Бурятии распылят вещества
07.03.2026 в 13:46
В Бурятии ищут модельеров и дизайнеров
07.03.2026 в 12:57
В Бурятии обновят 14 дворов
07.03.2026 в 12:03
В Монголии при поддержке Всемирного банка планируют построить шестиполосную автомагистраль
07.03.2026 в 11:56
В Улан-Удэ проверили букеты под микроскопом
07.03.2026 в 11:51
В Бурятии прогнозируют раннее пробуждение клещей
07.03.2026 в 11:10
При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина
07.03.2026 в 10:56
С апреля вырастут пенсии: кому из жителей Бурятии ждать прибавку к пенсии
07.03.2026 в 10:52
В Бурятии обещают избавиться от наследства Брежнева
07.03.2026 в 08:00
В Бурятии антиалкогольная кампания снизила число психозов
07.03.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
«Она плакала, когда говорили о ребенке»
В Новосибирске мать, выкинувшую младенца в мусорку, лишили родительских прав
06.03.2026 в 17:20
В Бурятии начальницу почты осудили за хищения
Женщина прикарманивала деньги и почтовые отправления
06.03.2026 в 15:52
В Бурятии райсуд не стал наказывать водителя за смертельное ДТП
С таким решением оказался несогласен гособвинитель
06.03.2026 в 15:36
Житель Улан-Удэ явился в полицию в трусах и с кишками наружу
06.03.2026 в 11:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru