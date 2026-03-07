При пожаре в Северобайкальске пострадала женщина

В Бурятии за минувшие сутки огнеборцы ликвидировали шесть возгораний, в результате которых пострадали двое. Серьезный пожар произошел вечером в многоэтажке на Ленинградском проспекте в Северобайкальске, где из горящей квартиры спасли 37-летнюю женщину.

Инцидент случился на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Еще до приезда спасателей здание самостоятельно покинули 22 человека. Саму хозяйку квартиры, где произошло возгорание, из огня вывели сотрудники МЧС, работавшие в составе звена газодымозащитной службы.

Женщина получила ожоги правого плеча и бедра, однако от госпитализации отказалась. На месте происшествия работали шесть человек личного состава и две единицы техники. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, причиной пожара стала неосторожность при курении.