Происшествия 10.03.2026 в 15:03

В Якутии женщины стали хвататься за ножи

С начала года жертвами нападений стали уже девять мужчин
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Якутии женщины стали хвататься за ножи
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Якутии наблюдается тревожная тенденция — за первые два месяца этого года зарегистрировано как минимум девять случаев, когда женщины нападают на мужчин с ножом. Эта статистика, которую приводит портал Sakha.day, вызвала у населения ощущение тревоги. Люди задают вопросы о причинах и мотивах таких проявлений агрессии.

Согласно сведениям правоохранительных органов, из девяти инцидентов три завершились трагически — мужчины были убиты, а оставшиеся шесть получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Убийства произошли в разных районах, в том числе в Мирном и селе Кюерялях Горного района. В остальных случаях речь идет о случаях нанесения тяжёлых ножевых ранений в различных районах республики, включая Якутск. 

Что особенно примечательно, большинство этих инцидентов случилось в северных и удалённых районах республики, где отчуждённость и ограниченность коммуникаций могут оказывать влияние на уровень конфликтов. Однако, поскольку официальные сводки зачастую содержат лишь общую статистику без подробностей о мотивах, обстоятельствах и участниках, полностью оценить масштабы и причины происходящего сложно.

Эти данные могут выглядеть даже неполными или искажёнными, так как не все преступления фиксируются или попадают в ежедневные сводки. Почему именно в этот период женщины превращаются в агрессоров, вооружённые ножом? Возможно, происходящее — это симптом более глубоких проблем, требующих внимания со стороны общества, правоохранительных органов и специалистов по психическому здоровью женщин.
Теги
Якутия

Все новости

Жителю Бурятии больше двух месяцев «зажимали» зарплату
10.03.2026 в 15:09
В Якутии женщины стали хвататься за ножи
10.03.2026 в 15:03
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за гибель китайца
10.03.2026 в 14:54
С жителей Улан-Удэ сдирали полные суммы за низкое напряжение
10.03.2026 в 14:54
Энергетик из Бурятии празднует 95-й день рождения
10.03.2026 в 13:33
На Монголию обрушилась сильнейшая снежная буря
10.03.2026 в 12:48
На школе в Бурятии появится мемориальная доска нового дизайна
10.03.2026 в 12:42
В Бурятии число жалоб на интернет-торговцев не снижается
10.03.2026 в 12:42
«Лежишь и стонешь, не можешь ходить»
10.03.2026 в 12:38
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
10.03.2026 в 12:33
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Улан-Удэ бизнесмена осудили за гибель китайца
Арматурщик разбился насмерть, сорвавшись с высоты 5-го этажа
10.03.2026 в 14:54
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
10.03.2026 в 12:33
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
Гаджет женщина не сохранила, зато заработала уголовку
10.03.2026 в 12:05
Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
Возбуждено уголовное дело – пока только на управляющую компанию
10.03.2026 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru