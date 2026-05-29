В Улан-Удэ владелица детского центра заплатит 100 тысяч родителям сломавшего руку ребенка

В Улан-Удэ суд обязал владелицу детского развлекательного центра выплатить 100 тысяч рублей семье мальчика, который сломал руку в игровом лабиринте. Ребёнок оступился на перепаде высот, упал и получил перелом плечевой кости со смещением. Хирургам пришлось вставлять спицы. Отец мальчика настаивал: в «Муравейнике» опасно, есть неисправности. Но суд решил, что родители сами не досмотрели за сыном, и снизил сумму компенсации.Первого августа прошлого года мать привела двоих сыновей в детский развлекательный центр «Муравейник» в ТРЦ «People’s Park». Мальчики играли в лабиринте. В какой-то момент старший, восьмилетний Артём, перебирался с одной ступеньки на другую. Расстояние между уровнями составляло полметра, и ребёнок сорвался. Удар пришёлся на левую руку.В травмпункте диагностировали перелом плечевой кости со смещением. Ребёнка срочно прооперировали - в руку вставили две спицы, которые носили несколько недель, а потом снова ложились в больницу, чтобы их удалить. Ограничения по движениям и страх посещать подобные центры остались и после.Семья потребовала с владельцев центра 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплату лекарств. Кроме того, мать настаивала, что помещение сдавала в аренду одна ИП, а оборудование поставляла другая ИП, которая собирала лабиринт. Якобы он был небезопасен.Судья пришёл к выводу, что виновата именно первая ИП. В лабиринте не было ограждений и перил на перепаде высот, не висело предупреждающих табличек, а персонал не проводил инструктаж о том, в каких зонах надо быть осторожнее. Всё это - прямое нарушение прав потребителя. Отвечать за это должен исполнитель услуги. С арендодателей вину сняли - у оборудования есть все сертификаты, а монтаж был выполнен правильно.Судья оценил страдания мальчика: операция, боль, невозможность вести привычный образ жизни. Но учёл и то, что мать находилась рядом и должна была лучше следить за ребёнком. Также в пользу ответчика сыграло то, что администрация центра сразу вызвала скорую, а потом подарила семье сертификат на 5 тысяч рублей. В итоге сумму урезали до 100 тысяч.Апелляция оставила решение в силе, лишь немного уменьшив госпошлину. Ответчики настаивали, что лабиринт - не аттракцион, и требования ГОСТа к нему неприменимы. Но суд пояснил: дело не в стандартах, а в том, что предприниматель не создал безопасных условий для детей. В лабиринте ребёнок сломал руку, поэтому компенсация назначена справедливо.Фото: «Номер один»