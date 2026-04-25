В Бурятии нашли четырех из семи пропавших туристов

В горах Бурятии на перевале «26-го партийного съезда» горы Мунку-Сардык лавина накрыла группу туристов. По последним данным, под снегом оказались четыре человека. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС обнаружили троих пострадавших - они получили травмы разной степени тяжести. Им оказали первую помощь и спустили в лагерь, где передали врачам скорой.При осмотре места схода спасатели нашли тело еще одного туриста из этой же группы. Всего, по уточненной информации, в незарегистрированной группе было семь человек. Поиски остальных пришлось отложить на ночь из-за плохой погоды и сложного рельефа. Сейчас работы возобновлены - к месту выдвинулись 15 спасателей.Напомним, трагедия произошла днем 24 апреля. О происшествии по рации сообщили трое туристов, которые оказались в стороне от лавины и не пострадали. Рядом, всего в десяти километрах, на учебно-тренировочных сборах находились 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Они сразу выдвинулись на помощь. Для усиления группы к месту направили еще пять спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы - им предстояло преодолеть 125 километров.Следователи СК проводят доследственную проверку. Известно, что группа не была зарегистрирована. Рядом с местом происшествия уже работают следователи - они расследуют уголовное дело о гибели других туристов в этом же районе. Если информация о пострадавших подтвердится, будет организован комплекс проверочных мероприятий. Всего к поисковой операции привлечено более 20 человек и три единицы техники.Фото: СУ СКР по Бурятии