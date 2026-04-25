За сутки в Бурятии сгорел гараж и полтысячи квадратов сухой травы

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Бурятии выезжали на 15 возгораний. В 10 случаях горели мусор и сухая растительность. Пострадал один человек.В Иволгинском районе огонь уничтожил брусовой гараж. Пожарные МЧС и Государственной противопожарной службы республики потушили его на площади 60 квадратных метров. Гараж выгорел изнутри, крыша обрушилась. Предварительная причина — короткое замыкание.В Улан-Удэ на Богородском острове загорелась сухая трава. Огонь потушили на площади 500 квадратных метров. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнём.Фото: МЧС Бурятии