Внедорожник в Бурятии устроил смертельное ДТП

Сегодня утром, в Селенгинском районе Бурятии, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, сегодня ночью в районе села Средний Убукун 45-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением.

- Машина съехала с дороги и опрокинулась. В аварии погиб 53-летний пассажир, получивший несовместимые с жизнью травмы. Водитель и ещё двое пассажиров с травмами доставлены в Гусиноозёрскую Центральную районную больницу, - прокомментировал начальник ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району Жаргал Цыденов.

