Происшествия 27.05.2026 в 06:00
Погибшие в Бурятии туристы стали жертвами эффектного кадра
Очевидцы рассказали, почему капитан пошел на резкий маневр
Текст: Дмитрий Родионов
Очередная трагедия на Байкале вновь обнажила циничное пренебрежение техникой безопасности. Гибель пятерых московских туристов 19 мая в районе скалы Черепаха у села Турка стала шоком для многих, но, как выясняется, закономерным следствием целого ряда грубейших нарушений.
Как рассказал весьма информированный источник «Номер один», основной причиной, приведшей к опрокидыванию аэролодки, стал так называемый «фирменный вынос» - резкий маневр с выкатыванием на лед, призванный произвести впечатление на туристов и сделать живописный видеоряд.
Как выяснилось, капитан из Усть-Баргузина Антон Гуфайзин, пытаясь повторить этот эффектный трюк, набрал скорость. Однако на лед лодка почему-то не смогла заскочить, а поднятая волна накренила судно.
- Ситуация усугубилась тем, что большинство пассажиров, стремясь сделать «эффектный кадр», сгруппировались на одном борту, что моментально привело к опрокидыванию, - рассказывает источник.
Не менее значимым фактором трагедии стало грубое нарушение правил эксплуатации судна - перегруз. Аэролодка, рассчитанная на 10 пассажиров, везла 18 человек. Предполагается, что капитан, прекрасно осведомленный о недопустимости такого перегруза, тем не менее согласился на этот риск ради денег, ведь туристическая компания наверняка получила соответствующую плату от «богатых туристов».
Но, пожалуй, самой страшной ошибкой, не оставившей шансов многим пассажирам, стало отсутствие спасательных жилетов. Ни капитан, ни пассажиры не позаботились о том, чтобы надеть средства спасения. Капитан, имевший четырехлетний опыт подобных рейсов, должен был знать о строгой необходимости их использования. Не исключено, что спасательные жилеты просто выкинули из судна, чтобы в лодку поместилось как можно больше туристов.
Несмотря на свои грубейшие ошибки, Антон Гуфайзин пытался исправить ситуацию. Будучи, как говорят местные жители, опытным пловцом, он в ледяной воде героически сумел вытащить из тонущего судна 12 человек. Однако при попытке спасения одного очень крупного пассажира тот случайно перекрыл выход, что не позволило капитану добраться до остальных. Не имея возможности помочь и видя, как судно уходит на 30-метровую глубину, капитан отказался от попытки нырять еще глубже, и люди утонули.
По данному факту СКР возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Были задержаны и затем выпущены под подписку о невыезде владелец судна и судоводитель, которым предъявлены обвинения.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родственникам погибших и заверил в оказании необходимой поддержки. Он также обратился к судовладельцам с призывом помнить о том, что цена безответственности - это жизни людей, и призвал туристов убедиться в безопасности услуг перед их использованием, отказываясь от предложений при отсутствии спасательных жилетов.
В свете произошедшего попытка капитанского героизма при спасении пассажиров может рассматриваться как смягчающее обстоятельство на предстоящем уголовном процессе. Ведь обоим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Однако факт гибели пассажиров по вине капитана, в первую очередь из-за пренебрежения элементарной безопасностью в виде перевозки людей без спасжилетов, неоспорим. Если бы он проявил в вопросе спасательных жилетов твердость и принципиальность, эта трагедия, скорее всего, была бы невозможна в принципе.
