Житель Бурятии умер под колесами авто из-за нетрезвого водителя

В первый день Нового Года произошло 15 ДТП



1 января на дорогах Бурятии зарегистрировано 15 ДТП с механическими повреждениями, в том числе 3 аварии с пострадавшими. Два ДТП произошли по вине водителей в состоянии опьянения.



В Заиграевском районе в 16.00 61-летний водитель автомашины "Ниссан АД" при движении задним ходом в СНТ "Рябина" совершил наезд на пешехода 1961 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель был освидетельствован сотрудниками ГИБДД, установлено состояние алкогольного опьянения - 0,87 мг/л.



Вечером в с. Баргузин 39-летний водитель автомашины "Тойота Саксид" на перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Премио" под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка - пассажир "Тойоты Премио". С ушибами ребенка госпитализировали в районную больницу. Водитель "Тойоты Саксид" находился за управлением в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования сотрудниками ГИБДД - 1,13 мг/л.



Всего 1 января сотрудниками ГИБДД задержано 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения.



Фото: «Номер один»

