В Бурятии бизнесмен на джипе лидера «единороссов» насмерть сбил девушку и сбежал

Спустя несколько часов он сам явился в полицию



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Улан-Удэ Галуста Пилосяна. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, 5 января около 18 часов Галуст Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого бизнесмен скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась.



В ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, бизнесмен был трезв.



«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожного происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.



По информации «Номер один», автомобиль, на котором г-н Пилосян сбил девушку, принадлежал секретарю БРО партии «Единая Россия», вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Сам «единоросс» был в компании рыбаков, однако на обратном пути в Улан-Удэ Жамбалов и Пилосян поменялись машинами.



Галуст Пилосян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Также он является гендиректором и соучредителем ООО «БайкалСнабСтрой», работающего в сфере строительства. Эта компания нередко выигрывает крупные госконтракты на ремонт и строительство дорог и других объектов. Так, например, в прошлом году «БайкалСнабСтрой» выиграл торги на выполнение работ



«Номер один» Как сообщили в следственном ведомстве, 5 января около 18 часов Галуст Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого бизнесмен скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась.В ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведённого сразу после задержания, бизнесмен был трезв.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дорожного происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.По информации «Номер один», автомобиль, на котором г-н Пилосян сбил девушку, принадлежал секретарю БРО партии «Единая Россия», вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Сам «единоросс» был в компании рыбаков, однако на обратном пути в Улан-Удэ Жамбалов и Пилосян поменялись машинами.Галуст Пилосян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Также он является гендиректором и соучредителем ООО «БайкалСнабСтрой», работающего в сфере строительства. Эта компания нередко выигрывает крупные госконтракты на ремонт и строительство дорог и других объектов. Так, например, в прошлом году «БайкалСнабСтрой» выиграл торги на выполнение работ по благоустройству площади Славы в Улан-Удэ стоимостью 34 млн рублей.«Номер один»