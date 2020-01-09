В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена отпустили домой

Суд не стал заключать Галуста Пилосяна под стражу





Прибайкальский районный суд отклонил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии об аресте бизнесмена Галуста Пилосяна. Задержанный предприниматель освобожден из-под стражи в зале суда. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следует из текста судебного решения, размещенного в соцсетях.