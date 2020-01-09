В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена отпустили домой

Прибайкальский районный суд отклонил ходатайство следователя Следственного комитета Бурятии об аресте бизнесмена Галуста Пилосяна. Задержанный предприниматель освобожден из-под стражи в зале суда. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следует из текста судебного решения, размещенного в соцсетях.
Как сообщила общественница Дора Хамаганова, интересы бизнесмена на суде представлял один из лучших адвокатов республики Тимур Асалханов. При избрании меры пресечения суд учел положительные характеристики Галуста Пилосяна, наличие у него ряда заболеваний, постоянного места жительства, семьи и трех детей, а также отсутствие судимостей. На основании этих данных суд решил, что заключение его под стражу будет слишком суровой мерой пресечения.
Напомним, Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении Галуста Пилосяна уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ
. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия.
Как сообщили в следственном ведомстве, 5 января около 18 часов Галуст Пилосян, управляя автомобилем своего знакомого марки «Тойота Ленд Круизер Прадо», возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого бизнесмен скрылся с места ДТП, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась.
По словам Доры Хамагановой, погибшая девушка была старшим ребенком в семье.
«У них младшей дочери всего полтора годика, и есть ещё дочь-второклассница. Живут своим хозяйством. Особо работы на селе нет. Нет средств, чтобы нанять хорошего адвоката», сообщила общественница.
По ее словам, похороны девушки состоятся сегодня. При этом ни родственники обвиняемого, ни его друзья по рыбалке не оказали помощь пострадавшей стороне.
Как уже сообщал "Номер один", джип, на котором Галуст Пилосян сбил девушку, принадлежит семье лидера «единороссов» Бурятии, вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. По официальной версии, возвращаясь с рыбалки, «единоросс» и бизнесмен, якобы, поменялись машинами.
Фото: «Номер один»
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