В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена могут арестовать в ближайшие дни

Семья Бурчевских подала жалобу в Верховный суд Бурятии на решение Прибайкальского райсуда, который не стал брать под стражу улан-удэнского бизнесмена Галуста Пилосяна. Напомним, его подозревают в наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую
.
Девушка от полученных травм скончалась на месте ДТП, а Галуст Пилосян скрылся на автомобиле, но позже явился с полицию, написав явку с повинной. На это обстоятельство и напирала сторона защиты бизнесмена во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. Суд принял во внимание доводы адвоката о плохом состоянии здоровья предпринимателя и справки об отсутствии у него судимости, отправив Галуста Пилосяна под домашний арест
, а не в СИЗО, на чем настаивало следствие.
Это решение вызвало жёсткую реакцию общественности. Ведь по тяжким ДТП со смертельным исходом, да ещё имеющим громкий общественный резонанс, не принято освобождать из-под стражи предполагаемых виновников.
И хотя сроки подачи жалобы со стороны потерпевших были пропущены, общественный резонанс сыграл свою роль. Как сообщил источник «Номер один» в Верховном суде Бурятии, «принято решение рассмотреть жалобу потерпевших с особым вниманием». И, скорее всего, решение по освобождению из-под стражи бизнесмена будет пересмотрено в ближайшие дни.
Фото: «Номер один»
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