Отец погибшей девушки Баиру Жамбалову: «Я пойду за тобой в ад»

12 января вице-спикер Хурала Бурятии, теперь уже бывший секретарь республиканского отделения «Единой России» Баир Жамбалов опубликовал пост в «Фейсбуке», где высказался по поводу смертельного ДТП возле села Батурино
. Как и ранее, он заявляет, что за рулем сбившего 17-летнюю девушку внедорожника был бизнесмен Галуст Пилосян.
Напомним, Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова
, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль
председатель СК России Александр Бастрыкин.
«Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность. Во-вторых, еще идут следственные процедуры, и я в них участвую, есть свои ограничения», написал Баир Жамбалов.
Политик также подтвердил ранее озвученную версию:
«Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она. Почему уехали и где были? Это не было бегством. Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим. Употребляли ли мы алкоголь? Нет. Все анализы у нас взяли», рассказал вице-спикер Хурала.
По словам Баира Жамбалова, «никто не собирается утаивать детали, перекладывать вину, скрываться от следствия и общественности».
«Я сам заинтересован, чтобы следствие установило всю истину произошедшего, что бы все узнали правду, но на это нужно время», - отметил Баир Жамбалов.
Пост политика вызвал огромный резонанс и собрал несколько сотен комментариев. Многие не верят политику и считают все написанное враньем. Другие, напротив, пытаются поддержать вице-спикера, отмечая, что от такой ситуации «никто не застрахован».
Высказался также и отец погибшей девушки Максим Бурчевский:
«Ребенок скончался спустя четыре часа. А значит, шанс спасти был. Это первое. Второе - Сретенский женский монастырь по всей ночи горит огнями, зачем искать в лесу несуществующий населенный пункт? До Батурино пару сотен метров. Я сейчас могу привести много доводов, почему считаю тебя лжецом. НАПРЯМУЮ или косвенно я считаю тебя убийцей моей дочери. Не хотел ничего этого писать, но честное слово, не могу сдержатся. И что ты мне на это ответишь? Уважаемые жополизы, прошу не беспокоить. Если ты мужчина, то жду твоего личного обращения к моей семье. Хотя бы здесь. И это не хотел писать, но скажу так, я пойду за тобой в ад», написал он.
Фото: russianstock.ru
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