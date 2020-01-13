13.01.2020
Отец погибшей девушки Баиру Жамбалову: «Я пойду за тобой в ад»

Отец погибшей девушки Баиру Жамбалову: «Я пойду за тобой в ад»

Максим Бурчевский считает вице-спикера Хурала Бурятии лжецом

12 января вице-спикер Хурала Бурятии, теперь уже бывший секретарь республиканского отделения «Единой России» Баир Жамбалов опубликовал пост в «Фейсбуке», где высказался по поводу смертельного ДТП возле села Батурино. Как и ранее, он заявляет, что за рулем сбившего 17-летнюю девушку внедорожника был бизнесмен Галуст Пилосян.

Напомним, Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Прошу понять мое молчание в эти дни. Во-первых, это шок и растерянность. Во-вторых, еще идут следственные процедуры, и я в них участвую, есть свои ограничения», написал Баир Жамбалов.

Политик также подтвердил ранее озвученную версию:

«Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она. Почему уехали и где были? Это не было бегством. Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим. Употребляли ли мы алкоголь? Нет. Все анализы у нас взяли», рассказал вице-спикер Хурала.

По словам Баира Жамбалова, «никто не собирается утаивать детали, перекладывать вину, скрываться от следствия и общественности».

«Я сам заинтересован, чтобы следствие установило всю истину произошедшего, что бы все узнали правду, но на это нужно время», - отметил Баир Жамбалов.

Пост политика вызвал огромный резонанс и собрал несколько сотен комментариев. Многие не верят политику и считают все написанное враньем. Другие, напротив, пытаются поддержать вице-спикера, отмечая, что от такой ситуации «никто не застрахован».

Высказался также и отец погибшей девушки Максим Бурчевский:

«Ребенок скончался спустя четыре часа. А значит, шанс спасти был. Это первое. Второе - Сретенский женский монастырь по всей ночи горит огнями, зачем искать в лесу несуществующий населенный пункт? До Батурино пару сотен метров. Я сейчас могу привести много доводов, почему считаю тебя лжецом. НАПРЯМУЮ или косвенно я считаю тебя убийцей моей дочери. Не хотел ничего этого писать, но честное слово, не могу сдержатся. И что ты мне на это ответишь? Уважаемые жополизы, прошу не беспокоить. Если ты мужчина, то жду твоего личного обращения к моей семье. Хотя бы здесь. И это не хотел писать, но скажу так, я пойду за тобой в ад», написал он.

Фото: russianstock.ru
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