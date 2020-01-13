В Бурятии «черного лесоруба» заставили выплатить крупный ущерб

Этому поспособствовал арест иномарки мужчины





В Бурятии 36-летний житель Иволгинского района после ареста его автомобиля Daihatsu Delta выплатил крупную сумму ущерба, причинённого незаконной рубкой леса.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). В ходе суда прокуратура также заявила гражданский иск о возмещении ущерба лесному фонду в сумме 341 тысячу рублей, который был удовлетворен.В рамках исполнительного производства пристав обратил взыскание на счета мужчины, а также наложил арест на его автомобиль Daihatsu Delta. Чтобы машина не пошла на реализацию, должник в кратчайшие сроки погасил остаток задолженности в размере 300 тысяч рублей. Также ему пришлось заплатить еще 24 тысячи - сумму исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.Фото: «Номер один»