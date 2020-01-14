В Бурятии врачу ограничили свободу за смерть месячного ребенка

Младенец умер спустя три дня после поступления в больницу





Иволгинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении врача-отоларинголога из Иволгинской ЦРБ. Женщина обвинялась по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«24 мая 2018 года врач-отоларинголог в ходе приема пациента проявила преступную небрежность, не оказала полноценную медицинскую помощь малолетнему ребенку в возрасте одного месяца, допустила дефекты оказания медицинской помощи, приведшие к прогрессированию заболевания у пациента. 27 мая в Республиканской клинической больнице ребенок скончался», сообщили подробности дела в пресс службе суда.Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»