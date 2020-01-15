«Оставили ангелочка умирать на дороге»

Подробности и загадки страшного ДТП в Батурино





Маленькое село Батурино с белым остовом Сретенского женского монастыря видно издали. За несколько метров до поворота к обители на снегу «горит» букетик искусственных цветов. Проезжающие знают – здесь вечером 5 января с тяжелыми травмами после страшного ДТП родители нашли полуживой свою дочь, 17-летнюю Галину Бурчевскую, которая спустя четыре часа скончалась в больнице.

- Я этим товарищам так на суде и сказал – взрослые мужики, а несете полный бред, помощь в лесу искали. Слушать противно. Я понял бы, если на трассе заглохли и встали, а то в лесу. Дело в том, что там есть длинная объездная дорога, по которой можно вернуться обратно в ту часть района. Думаю, так они и попытались сделать, потому что понимали, что если дальше поедут по Баргузинскому тракту, то встретят экипажи ГИБДД. Если бы они после наезда остановились, вовремя вызвали скорую, то, возможно, моя девочка была бы сейчас жива.







- Галя хорошая девочка была, это правда, белого пуха не буду накидывать, говорю, как есть. Трудолюбивая, добрая, кроткая по характеру. Будущим летом я собирался взять ее к себе в подмастерья печи класть. Работа физически нетяжелая, а родное дитя лучше, чем посторонний человек. Мы всегда с Галей рядом были, вот и на последней семейной фотографии, сделанной за новогодним столом, она со мной. Дочерей у меня три, всех люблю, все мои ангелочки, - говорит разбитый горем отец.







В маленькой деревеньке Батурино сейчас живет чуть больше десяти человек взрослого населения, не считая насельниц монастыря. Школы в селе нет, магазина, кстати, тоже. Рядом с храмом располагается одна из двух деревенских улиц – Монастырская. Здесь в новом доме еще недавно жила Галина Бурчевская вместе с родителями и двумя маленькими сестренками.- Я до сих пор не могу поверить, что моего ангелочка нет с нами, - тихо говорит отец погибшей девочки Максим Бурчевский. Сегодня первую ночь мало-мало спал. Наша младшая дочь, ей всего полтора годика, третий день просыпается, хнычет: «Няня, няня», - такого раньше с ней не было, видимо, чувствует, что с Галей произошла беда.Новогодние каникулы Галина, студентка Республиканского многоуровневого колледжа, проводила у родителей в деревне. Вспоминая тот страшный вечер, Максим Сергеевич опускает глаза и в волнении теребит руками платочек. 5 января был обычный воскресный день, Галя отпросилась у родителей и поехала в город, чтобы вместе с подружками сходить в кино.- В тот вечер я мылся в бане, - вспоминает Максим Сергеевич. - Думаю, сейчас доченька приедет с города, тоже помоется, холодной водички ей в тазик приготовил. Уже одевался, когда в предбанник супруга забегает: «Максим, у нас там кого-то на трассе сбили, телефон Гали не отвечает».Отец накинул куртку и, в чем был, кинулся к дороге. У обочины среди машин и людей отец увидел на снегу свою Галину. Бросился к ней, лег рядом, спрашивая, вызвал ли кто-нибудь скорую.- Мне сказали, что медики уже едут. Девочка моя еще жива была, дышала, пар шел, когда она губами шевелила. Скорая подъехала через минут семь, ее погрузили и повезли в райбольницу. Я следом. Мы ждали в коридоре, что скажут медики, а потом они вышли и сказали, что все, девочка ушла. Ее три раза реанимировали. Причина смерти – травма легкого, голова вроде цела была, ушибы только, - замолкает отец и закуривает.Первоначальная версия о том, кто был за рулем машины, сбившей Галину, появилась спустя несколько часов после смерти девушки. По официальным данным следствия, в отдел полиции с повинной пришел предприниматель Галуст Пилосян, который заявил, что это он сбил девушку на внедорожнике своего друга, вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. По версии приятелей, в тот день они были на подледной рыбалке на озере Котокель. Вечером решили ехать домой в Улан-Удэ, но перед дорогой, дескать, поменялись машинами: Пилосян сел за руль «Тойоты Ленд Круизер Прадо» Жамбалова, а тот – в новенький Volkswagen Touareg Пилосяна. После наезда оба друга скрылись с места происшествия, с их слов, поехали вызывать скорую для пострадавшей.- Я уверен, что на «Тойоте» был не Пилосян, слишком уж странное совпадение с обменом машин. Тем более когда за рулем чиновник. Конечно, они пытались скрыться, а не поехали за медицинской помощью. Оставили нашего ангелочка умирать на дороге. Куда ехать, если рядом село стоит, монастырь весь огнями светится? Вранье все это, - заявляет отец погибшей девочки.Поврежденный автомобиль нашли в шести километрах от Батурино, около села Бурла. По словам Максима Бурчевского, в этой деревне почти никто не живет, дальше – только тайга.Автобус, на котором Галя в тот вечер возвращалась домой, должен был свернуть с трассы и заехать на территорию рядом монастырем. Здесь на площадке располагается неофициальная автобусная остановка. Но водитель пропустил поворот, что не мудрено – вечером на неосвещенном участке Баргузинской трассы отворот на монастырь легко не заметить среди сосен и проехать мимо. Позже водитель автобуса признался родителям Гали, что всю дорогу его отвлекала пьяная пассажирка, вот он и проскочил поворот и высадил девушку на трассе.При каких обстоятельствах произошел наезд на девушку, сейчас разбирается следствие. По предварительной информации, в момент наезда Галина уже закончила переходить не только полосу встречного движения, но и полосу попутного направления. Отсюда следует, переходя дорогу, она видела, что на полосах встречного и попутного направлений нет движущихся автомобилей.- Галя у нас знала, как нужно переходить дорогу, наобум не побежала бы. Я ее научил, когда маленькая была. Говорил – посмотри направо, потом налево, а потом вверх - уже шуткой. Она у нас три года училась в гимназии в Турунтаево, каждый день ездила на учебу, из-за этого я очень переживал.То, что девушка уже закончила переходить трассу, говорят и повреждения на внедорожнике. Капот, бампер и решетка радиатора джипа пострадали именно с правой части автомобиля. Следовательно, в момент наезда пешеход находился ближе к правой части автомобиля.- Они утверждают, что Галя внезапно появилась из-за автобуса. Если так, то вмятина должна была быть с левой стороны машины. Получается, что дочь уже перешла дорогу, какая-то секунда все решила.То, что скорость у внедорожника была больше положенной в границах дорожного знака «населенный пункт», говорит и то, что девочка от удара отлетела на 80 метров. Из-за столкновения у довольно крепкой машины такого класса пострадал радиатор и потек тосол. Предварительно, из-за того, что двигатель остался без охлаждающей жидкости, машина встала в лесу недалеко от села Бурла.Старшая Галина была первой помощницей у родителей. Работы в деревне много, каждая копейка с большим трудом дается. Отец семейства зимой работал на пилорамах, в лесу, а в теплое время – печником. Его супруга Александра до декрета отливала свечи в монастыре, все хозяйство на ней. У Бурчевских и свиньи, и козы, и кролики, и бараны – работы с раннего утра до позднего вечера. Несмотря на сложности, семья всегда жила дружно, в любви и понимании.Галя училась в колледже на швею - родители посоветовали сначала профессию получить, а потом, если будет возможность, идти туда, куда душа просит. Говорили, что все еще впереди.- На последней фотографии Галинка такая уже взрослая, - не без гордости за красавицу-дочь, говорит отец. – Сравниваю: еще месяц назад она была ребеночком, а тут - уже девушка. У нее и парень был хороший. С ним и его родителями мы познакомились на похоронах Гали. Тяжело все это осознавать, ведь планировали наше знакомство при совсем других обстоятельствах...Потеряв дочь, родители Галины были в шоке от того, какой грязной и запутанной оказалась эта трагедия. Они, простые сельские жители, даже представить себе не могли, что их любимая дочь окажется в центре ужасного скандала. Родные Гали всерьез опасаются, что высокопоставленные фигуранты дела уйдут от ответственности. Когда Прибайкальский райсуд оставил Пилосяна на свободе, общественность вскипела. Дело дошло до того, что ход расследования уголовного дела о гибели Галины Бурчевской взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.- С извинениями лично ко мне никто из них не приезжал, - говорит отец Гали. - Они попытались подойти в зале суда, но я попросил их отойти, не так приносят извинения. Все мусолят сейчас вопрос денег, которые мне передали. Да, деньги я взял и еще приму. Дело в том, что изначально они предназначались не для нашей семьи, а в залог для Пилосяна. Когда его освободили, деньги передали мне. Я даже не смотрел, сколько там, но они мне понадобятся, чтобы найти виновного.Спустя несколько дней после трагедии Баир Жамбалов опубликовал в соцсети пост, в котором еще раз подтвердил, что за рулем его джипа находился Пилосян, что они не сбегали с места, а поехали за медиком. «Я не нахожу себе места, время не излечит эту боль. Это шок на всю жизнь», - написал политик. Отец погибшей девочки посчитал его слова ложью: «Если ты мужчина, то жду твоего личного обращения к моей семье. Не хотел писать, но скажу так, я пойду за тобой в ад».Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: «Номер один», из личного архива семьи Бурчевских