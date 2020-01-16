В Бурятии бешеная лиса напала на собак

Сельчанину пришлось застрелить животное





Происшествие случилось 10 января в селе Илька Заиграевского района. Хозяин одного из домов услышал лай собак и вышел во двор, гдеобнаружил двух своих питомцев, дерущихся с лисой. Мужчина застрелил лису, после чего сообщил об инциденте в Управление ветеринарии.

Специалисты ведомства приехали на следующий день и провели дезинфекцию места происшествия, конуры и вольера. Труп лисы забрали на экспертизу.«По результатам лабораторных исследований у убитого животного выявлен антиген вируса бешенства», сообщили в Управление ветеринарии Бурятии.Как отметили в ведомстве, в случае странного, нетипичного поведения животных необходимо срочно обращаться в районные отделы ветеринарной службы или по круглосуточному телефону горячей линии Управления ветеринарии РБ 8 (3012) 44-85-82.Фото: pixabay.com