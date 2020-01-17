17.01.2020
"Единая Россия" исключила из своих рядов Баира Жамбалова

"Единая Россия" исключила из своих рядов Баира Жамбалова

Партия считает, что он совершил "нечеловеческий поступок"

Президиум генерального совета «Единой России» принял решение исключить из партии и отстранить от занимаемой должности секретаря республиканского отделения ЕР Баира Жамбалова, на чьем автомобиле в Бурятии была насмерть сбита 17-летняя девушка. По словам генерального секретаря правящей партии Андрея Турчака, тот факт, что Жамбалов уехал с места аварии —«нечеловеческий поступок».

Врио секретаря республиканского отделения «Единой России» назначен Батор Цыбиков. 

Напомним, 5 января автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в районе населенного пункта Батурино на большой скорости сбил девушку. Этот автомобиль принадлежит родственнику Жамбалова. По официальной версии, за рулем в момент происшествия находился предприниматель Галуст Пилосян. А сам Баир Жамбалов якобы ехал на Volkswagen Touareg, который принадлежит Галусту Пилосяна. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия»).

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