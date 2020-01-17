"Единая Россия" исключила из своих рядов Баира Жамбалова

Партия считает, что он совершил "нечеловеческий поступок"

Президиум генерального совета «Единой России» принял решение исключить из партии и отстранить от занимаемой должности секретаря республиканского отделения ЕР Баира Жамбалова, на чьем автомобиле в Бурятии была насмерть сбита 17-летняя девушка. По словам генерального секретаря правящей партии Андрея Турчака, тот факт, что Жамбалов уехал с места аварии —«нечеловеческий поступок».

Врио секретаря республиканского отделения «Единой России» назначен Батор Цыбиков.

Напомним, 5 января автомобиль Toyota Land Cruiser Prado в районе населенного пункта Батурино на большой скорости сбил девушку. Этот автомобиль принадлежит родственнику Жамбалова. По официальной версии, за рулем в момент происшествия находился предприниматель Галуст Пилосян. А сам Баир Жамбалов якобы ехал на Volkswagen Touareg, который принадлежит Галусту Пилосяна. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия»).

