В Бурятии пьяный тракторист проехал по голове своего приятеля

За причинение смерти по неосторожности мужчине дали год условно





Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого по ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Как следует из материалов дела, обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял погрузчиком на лесоделяне Максимихинского участкового лесничества. Вместе с ним на ступеньке погрузчика ехал его 43-летний товарищ, что является грубым нарушением ПДД, запрещающих перевозить людей вне кабины самоходных машин.Когда погрузчик наехал на кочку и качнулся в сторону, приятель водителя не удержался на ступеньке и упал под колеса. Многотонная машина проехала по голове несчастного, превратив ее в кровавое месиво. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался на месте происшествия.На суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Суд это ходатайство удовлетворил и приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.Фото: ГИБДД Бурятии