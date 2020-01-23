В Улан-Удэ свора собак чуть не загрызла первоклассника

Игорь Шутенков дал личное поручение отловить агрессивную стаю (фото 18+)

- Ребенок получает лечение в Детской республиканской клинической больнице. Проведена первичная хирургическая обработка ран и начальный этап антирабической помощи, то есть мероприятия по профилактике бешенства. В послеоперационный период ребенка будут наблюдать в условиях палаты интенсивной терапии, - сообщили «Номер один» в пресс-службе Минздрава РБ.







Сегодня стая бездомных собак напала на 7-летнего ребенка. Произошло это в одном из дворов в 111-м микрорайоне Улан-Удэ. Ученик 63 школы возвращался домой, когда на него напали сразу восемь разъяренных псов. Животные повалили ребенка на землю и накинулись на него.Пострадавшего ребенка на «скорой» доставили в больницу. У него множественные раны головы, ног и туловища. Сейчас он находится в реанимации.Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков прокомментировал произошедшее на своей странице в соцсетях.- Желаем Цырену скорейшего выздоровления! По собакам – дал поручение отловить эту свору.С этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных, - сообщил Игорь Шутенков.Тем временем под постом мэра тут же стали появляться все новые и новые «заявки» по отлову бродячих псов. Люди уверяют главу города, что и их дети также находятся в опасности.- Видимо ждали прецедент. Именно по той своре собак принято решение. По городу много таких собак гуляет, не свора, местами это уже стаи...- В гаражах по ул. Ермаковская 7 свора собак живет уже несколько лет и плодится. За забором школа, рядом детский садик "Золушка". Звонили неоднократно в комбинат по благоустройству в прежние года, когда они занимались отловом. Тишина. Дайте команду, наши дети тоже под угрозой.- По улице Шумяцкого тоже бегает свора собак!- Игорь Юрьевич, прошу Вас решить вопрос с бродячими собаками возле центра профилактики СПИД. Огромные, взрослые, бегают годами, а ответы на обращения совершенно формальны, - пишут улан-удэнцы.Фото: страница "Весь Улан-Удэ" в Инстаграм