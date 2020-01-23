По факту нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело

Сегодня стая бездомных собак набросилась на 7-летнего ребенка. Нападение произошло
в одном из дворов 111-го микрорайона Улан-Удэ. Ученик 63 школы возвращался домой, когда на него напали сразу восемь разъяренных псов. Животные повалили ребенка на землю и накинулись на него.
- Окруженного собаками ребенка заметила из окна девочка, проживающая в близлежащем доме. Вместе с мамой она не побоялась пойти против стаи агрессивных животных. Девочка с мамой выскочили на улицу, где при поддержке прохожего отогнали псов, освободили малыша и вызвали «скорую», - рассказал Эрдэм Шагжиев, заместитель руководителя СО по Октябрьском району СУ СК РФ по РБ.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу. У него множественные раны головы, ног и туловища. Сейчас он находится в реанимации.
Сегодня стало известно, что происшествием с ребенком занялся следственный комитет.
- В отношении должностных лиц Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщил Эрдэм Шагжиев.
Ребенок сейчас находится в Детской республиканской клинической больнице.
- Проведена первичная хирургическая обработка ран и начальный этап антирабической помощи, то есть мероприятия по профилактике бешенства. В послеоперационный период ребенка будут наблюдать в условиях палаты интенсивной терапии, - сообщили «Номер один» в пресс-службе Минздрава РБ.
Фото: страница «Весь Улан-Удэ» в Инстаграм, https://gazeta-n1.ru/stock/
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