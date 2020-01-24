Житель Улан-Удэ украл пистолет, чтобы пострелять

Пострелять мужчина не успел, зато получил судимость





Три года условно по приговору суда получил житель Улан-Удэ, прикарманивший у своего знакомого пистолет. Когда хозяин оружия обратился с заявлением о пропаже в полицию, похититель вернул травмат.

В тот день 54-летний владелец травматического пистолета «МР-80 13Т» вынул его из сейфа якобы почистить. Однако, вспомнив, что нужно сходить в магазин за продуктами и спиртным, ушел в супермаркет. Домой мужчина вернулся не один, а со знакомыми, с которыми встретился у магазина. Троица посидела за столом, потом еще раз сбегала за алкоголем. К вечеру гости разошлись, а хозяин квартиры лег спать.Утром мужчина не обнаружил дома пистолет и обратился в полицию. Оказалось, что его украл один из пьяных гостей. По словам похитителя, когда он заметил на табуретке пистолет, очень похожий на модель Макарова, ему стало очень любопытно, как он устроен. Мужчина рассмотрел оружие и по патронам в магазине понял, что он травматический. Оружие так вскружило ему голову, что гость положил его за пазуху и, не сказав его владельцу ни слова, унес к себе домой, «чтобы пострелять». Но, дойдя до дома, пьяный мужчина бросил его в прихожей и в забытье лег спать.- Суд признал 47-летнего мужчину виновным в хищении огнестрельного оружия и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района города Ольга Молчанова.Фото: pixabay.com