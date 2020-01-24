В Улан-Удэ мать искусанного собаками ребенка хочет засудить мэрию

Сегодня первоклассник приходит в себя после четырехчасовой операции



Семилетний школьник, пострадавший от нападения стаи бродячих собак в 111-м микрорайоне Улан-Удэ, перенес четырехчасовую операцию. Сейчас он отходит от наркоза и чувствует себя неважно – мальчик ослаб и едва может говорить. По словам тети мальчика Сэсэг Нагаслаевой, только на лице у малыша было наложено восемь швов.

Стали известны и обстоятельства произошедшего. Мальчик вернулся домой после уроков из школы, оставил рюкзак и сказал матери, что сходит до магазина, который находится возле дома. Едва он зашел за угол дома, возле гаражей на него напали собаки.



- Он упал на землю, и они его буквально грызли! Это хорошо еще, что куртка была ярко красного цвета и соседи из окон заметили, что собаки собрались вокруг ребенка. Соседка раздетая выбежала, отогнала собак, - рассказывает Сэсэг. – Вы бы видели, какие лужи крови остались на снегу! Если бы не зимняя куртка, его бы растерзали насмерть!



Сейчас мальчик приходит в себя после операции.



- Он пришел в сознание, он все время хочет спать. Ничего не ест. Только 8 швов на лице наложили, остальные мы не видим, так как все тело забинтовано. На затылке мясо буквально кусками вырвано! Сотрясение мозга есть тоже, – рассказывает Сэсэг.



Кроме всего прочего ребенку предстоит пройти курс антирабических процедур (уколы по профилактике бешенства).



Собаки искусали ребенка так, что без пластических операций явно не обойтись. Иначе останутся шрамы. Родственники боятся, что произошедшее может серьезно повлиять и на психику мальчика.



- Ребенок сильно кричал, он очень испугался. У него, наверное, вся жизнь перед глазами пролетела! Нам уже предлагали больничного психолога, но нам нужен самый лучший специалист. Чтобы с ребенком все было в порядке и не осталось последствий от такой страшной психологической травмы, - говорят родственники мальчика.



Мама первоклассника недавно родила второго малыша, которому едва исполнился месяц. Родственники опасаются, что из-за пережитого стресса у нее сейчас может пропасть молоко. Все заботы по уходу за ребенком взяла на себя тетя и другие родственники.



Понятно, что на лечение, пластические операции, психологическую помощь и прочие нужды семье нужны немалые средства. Родители мальчика намерены подать в суд, чтобы возместить и моральный, и материальный ущерб.



- Я хочу прийти на личный прием к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. И мы будем подавать иски на все инстанции: на администрацию города, комитет городского хозяйства, комбинат по благоустройству, - кто там из них отвечает за отлов собак? В любом случае мы так просто это не оставим и молчать не будем, – говорит родственица пострадавшего школьника.



На этом фоне любопытную информацию сообщили сегодня в Управлении ветеринарии Бурятии. Как рассказали в ведомстве со ссылкой на свидетелей происшествия, часть напавших на ребенка собак были с ошейниками. Также, по сообщениям жителей микрорайона, еще вчера на улицах было очень много собак.



«На данный момент, согласно информации «ЦАСС», собак в 111-м квартале практически нет, что еще раз говорит о том, что данные собаки имеют хозяев», отметили в Управлении ветеринарии.



Как ранее сообщал «Номер один», происшествием с ребенком



- В отношении должностных лиц Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили вчера в следственном ведомстве.



Фото: «Номер один» Стали известны и обстоятельства произошедшего. Мальчик вернулся домой после уроков из школы, оставил рюкзак и сказал матери, что сходит до магазина, который находится возле дома. Едва он зашел за угол дома, возле гаражей на него напали собаки.- Он упал на землю, и они его буквально грызли! Это хорошо еще, что куртка была ярко красного цвета и соседи из окон заметили, что собаки собрались вокруг ребенка. Соседка раздетая выбежала, отогнала собак, - рассказывает Сэсэг. – Вы бы видели, какие лужи крови остались на снегу! Если бы не зимняя куртка, его бы растерзали насмерть!Сейчас мальчик приходит в себя после операции.- Он пришел в сознание, он все время хочет спать. Ничего не ест. Только 8 швов на лице наложили, остальные мы не видим, так как все тело забинтовано. На затылке мясо буквально кусками вырвано! Сотрясение мозга есть тоже, – рассказывает Сэсэг.Кроме всего прочего ребенку предстоит пройти курс антирабических процедур (уколы по профилактике бешенства).Собаки искусали ребенка так, что без пластических операций явно не обойтись. Иначе останутся шрамы. Родственники боятся, что произошедшее может серьезно повлиять и на психику мальчика.- Ребенок сильно кричал, он очень испугался. У него, наверное, вся жизнь перед глазами пролетела! Нам уже предлагали больничного психолога, но нам нужен самый лучший специалист. Чтобы с ребенком все было в порядке и не осталось последствий от такой страшной психологической травмы, - говорят родственники мальчика.Мама первоклассника недавно родила второго малыша, которому едва исполнился месяц. Родственники опасаются, что из-за пережитого стресса у нее сейчас может пропасть молоко. Все заботы по уходу за ребенком взяла на себя тетя и другие родственники.Понятно, что на лечение, пластические операции, психологическую помощь и прочие нужды семье нужны немалые средства. Родители мальчика намерены подать в суд, чтобы возместить и моральный, и материальный ущерб.- Я хочу прийти на личный прием к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. И мы будем подавать иски на все инстанции: на администрацию города, комитет городского хозяйства, комбинат по благоустройству, - кто там из них отвечает за отлов собак? В любом случае мы так просто это не оставим и молчать не будем, – говорит родственица пострадавшего школьника.На этом фоне любопытную информацию сообщили сегодня в Управлении ветеринарии Бурятии. Как рассказали в ведомстве со ссылкой на свидетелей происшествия, часть напавших на ребенка собак были с ошейниками. Также, по сообщениям жителей микрорайона, еще вчера на улицах было очень много собак.«На данный момент, согласно информации «ЦАСС», собак в 111-м квартале практически нет, что еще раз говорит о том, что данные собаки имеют хозяев», отметили в Управлении ветеринарии.Как ранее сообщал «Номер один», происшествием с ребенком занялся Следственный комитет Бурятии - В отношении должностных лиц Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», - сообщили вчера в следственном ведомстве.Фото: «Номер один»