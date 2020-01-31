В Бурятии из-за любительницы выпить погиб мужчина

Его до смерти забил ревнивый муж женщины



39-летний житель села Кырен Тункинского района до смерти избил соседа, к которому приревновал свою жену. В общей сложности мужчина нанес сопернику не менее 30 ударов.



В тот день в дом к своей сестре, лежавшей с переломом ноги в больнице, заглянул брат. В квартире был беспорядок, а на полу лежало бездыханное тело мужчины. Погибшим оказался 47-летний сожитель хозяйки дома. Предварительно, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. На лице и в области головы у погибшего мужчины были множественные повреждения от ушибов.



Прибывшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы провели осмотр и начали розыск предполагаемого преступника. Вскоре выяснилось, что накануне ночью в этом доме распивала спиртное группа местных жителей, в том числе двое соседей погибшего – муж с женой.



Когда вечером все гости разошлись по домам, соседка решила продолжить распитие и вернулась к потерпевшему. Муж женщины заподозрил неладное и в приступе ревности отправился за ней. Когда подошел к дому, куда зашла жена, двери оказались заперты изнутри. Мужчина взломал двери, зашел в дом и начал избивать предполагаемого соперника. После этого мужчина, забрав жену, вернулся к себе.



Экспертиза показала, что мужчина нанес потерпевшему более 30 ударов. Иными словами, умышленно причинил ему смерть. Обвиняемый с этим не согласен и уверяет, что с ним случился аффект. Окончательная квалификация действий мужчины будет дана после тщательной проверки всех обстоятельств дела. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное проникновение в жилище».



- На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил руководитель Тункинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Юрий Свиридов.



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