В Улан-Удэ «Лексус» покалечил двух женщин

За рулем внедорожника, предположительно, был высокопоставленный судебный пристав





Поздней ночью 8 февраля в Улан-Удэ во дворе одного из домов по ул. Октябрьской произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лексус», ехавший на большой скорости, сбил двух женщин в возрасте около 40 лет. Как сообщают Телеграм-каналы, внедорожник буквально впечатал их в бетонный блок во дворе дома.





Официальной информации по этому ДТП пока не поступало. Как сообщают в соцсетях, за рулем «Лексуса», якобы, был высокопоставленный сотрудник службы судебных приставов.







Одна из них находится в реанимации, у нее разможжена нога, ее пришлось ампутировать.







Фото: соцсети