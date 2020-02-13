В Улан-Удэ продавцы «синтетики» получили крупные сроки

Подсудимым инкриминировали не только сбыт наркотиков, но и создание ОПС





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы осужденных членов организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшихся продажей синтетических наркотиков в Улан-Удэ.

Как следует из материалов дела, в марте 2017 года в Улан-Удэ было сформировано ОПС для систематического сбыта «синтетики». В него вошли шесть человек, которые были завербованы неустановленными лицами через Интернет. У каждого из подсудимых были свои «кураторы», зарегистрированные под определенными никами, которые руководили ими и обучали конспирации, инструктировали, как фасовать и упаковывать наркотики, оборудовать тайники-«закладки». Сбыт наркотиков осуществлялся через интернет-магазин.Преступная организация имела свою иерархию, проводила работу по вовлечению в состав преступного сообщества новых участников, ее деятельность была глубоко законспирирована и подчинялась строго разработанной программе.После разоблачения на скамье подсудимых оказались пять человек, в их числе три женщины. Один из злоумышленников скрылся и объявлен в розыск. Подсудимым инкриминировали создание преступного сообщества, а также 37 эпизодов сбыта наркотиков.Советский суд Улан-Удэ признал их виновными и приговорил к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет.Верховный суд Бурятии оснований для пересмотра дела не нашел.«Доводы защиты о непричастности осужденных к интернет-магазину и о том, что они не были между собой знакомы, что исключает их участие в преступном сообществе, обоснованно были отвергнуты судом, с чем и согласился суд апелляционной инстанции», сообщили в ВС РБ.