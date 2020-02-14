14.02.2020
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

13 февраля в седьмом часу вечера в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в брусовом тепляке в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев тепляк полностью горел. Возгорание удалось быстро ликвидировать, в ходе тушения внутри помещения был найдет труп пожилого мужчины.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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