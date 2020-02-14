В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем



13 февраля в седьмом часу вечера в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в брусовом тепляке в Советском районе Улан-Удэ. На момент прибытия огнеборцев тепляк полностью горел. Возгорание удалось быстро ликвидировать, в ходе тушения внутри помещения был найдет труп пожилого мужчины.



Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС Бурятии