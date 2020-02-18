В Улан-Удэ задержан серийный карманник

Вор со стажем похищал телефоны в переполненных маршрутках





В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж телефонов в маршрутках. Установлена причастность злоумышленника – 24-летнего улан-удэнца – к трем фактам хищений мобильных устройств.

Как сообщили в МВД Бурятии, кражи подозреваемый совершал по вечерам в переполненных маршрутках. Он вытаскивал гаджеты из карманов курток и сумок горожан, возвращающихся с работы домой. Затем, при наличии на устройстве онлайн-банка и денег на счете, переводил их знакомым. В двух из трех случаев таким образом злоумышленник похитил порядка 12 тысяч рублей.Гаджеты фигурант сбывал. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 50 тысяч рублей.Подозреваемый ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и около трех лет отбывал наказание в колонии. Мужчина освободился летом 2019 года, постоянного источника дохода не имел.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье «Кража».Всего в январе этого года в Улан-Удэ зарегистрировано 75 карманных краж. По 13 фактам уголовные дела направлены в суд.Фото: «Номер один»