В Бурятии продолжается расследование резонансных ДТП с участием чиновников

Молчание правоохранителей общественность воспринимает как попытки "замять дела"

У нас же правоохранительные органы хранят молчание, хотя при таких делах должны быть более открытыми и регулярно информировать общество. Ведь люди теперь воспринимают секретность как попытку «замять дела». Пока известно лишь, что по прибайкальскому делу завершаются судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, направленные на установление обстоятельств гибели Галины Бурчевской. Расследование продолжается.

VIP-аварии. Хроники наездов



В Бурятии ДТП происходят нередко. Но когда речь заходит о слугах народа или людях в погонах, хочется, чтобы даже в самой сложной ситуации они оставались людьми. Благородными и честными. Однако, как видно по практике, все происходит с точностью до наоборот. Зарвавшиеся депутаты ведут себя по-хамски, а полицейские на всю катушку пытаются использовать свои связи в органах.



К примеру, одна такая дурно пахнущая история произошла с депутатом Хурала Сергеем Мезениным. Причем в священный праздник - 9 Мая в 2017 году. В связи с празднованием Дня Победы в Улан-Удэ было перекрыто движение автотранспорта на участке улицы Борсоева по направлению в сторону площади Советов. Однако данный факт владельца Toyota Land Cruiser 200, депутата Хурала, чрезвычайно возмутил. Он требовал у сотрудников ДПС пропустить его, а потом и вовсе совершил наезд на полицейского, преграждавшего ему путь.



Медосвидетельствование показало, что водитель употреблял алкоголь. Мезенин лишен водительских прав и оштрафован. Было возбуждено уголовное дело.



Еще одна нелицеприятная история выплыла на свет после ДТП, где умерла Галина Бурчевская. Родственники другой 17-летней девочки рассказали СМИ о своем горе. По словам родителей, Александра и Татьяны Товаршиновых, ДТП произошло еще летом, 15 июля. Их 17-летнюю дочь вместе с 15-летней соседкой сбили на пешеходном переходе.



Сбил девочек водитель на «Хонде Инспайр», которой управлял Алексей Шуляк, экс-депутат горсовета и предприниматель. От удара 17-летнюю девушку отбросило на несколько метров от «зебры», она потеряла сознание. Второй девушке «повезло» больше, у нее были лишь ушибы, ссадины и легкая травма головы.



А вот дочь Александра и Татьяны пострадала серьезно. Родители провели с дочкой в реанимации до четырех утра 16 июля. У школьницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей таза с нарушением целостности тазового кольца, множественные ушибы мягких тканей лица, верхних и нижних конечностей. Понадобилась операция, девочке установили в тело временные металлические конструкции. Есть заключение экспертиз, что Алексей Шуляк нанес Кате тяжкий вред здоровью. В конце октября возбудили уголовное дело.



Но договориться с обидчиком семья так и не смогла. Хотя медиатор, работавшая на Шуляка, просила родителей заключить мировое соглашение и «пожалеть его детей». В то же время озвученная родителями сумма экс-депутата категорически не устроила. Тем временем расследование ДТП, как это зачастую у нас бывает, когда речь заходит о «высоких» персонах, почему-то застыло на месте.



Но больше всего жителей всей страны потрясла история с экс-полицейским Глебом Сергучевым. Только в прошлом году суд вынес приговор бывшему полицейскому, расчленившему девушку в ДТП. Напомним, в апреле 2017-го на жительницу поселка Селенгинск, мать двоих детей Марию Седунову совершил наезд молодой полицейский. От сильного удара осколки лобового стекла разрезали тело несчастной пополам. Вместе с верхней половиной трупа, влетевшей в салон автомобиля, водитель с другом скрылись с места происшествия. Глебу Сергучеву дали два года колонии поселения. И хотя родственники считают такой приговор слишком мягким, парень и вовсе мог выйти сухим из воды. Ведь до вмешательства нашего издания, а следом и ряда федеральных СМИ, уголовное дело на него было закрыто, права Сергучеву вернули и отпустили его с миром. Как уверены родственники, если бы не журналисты, парню удалось бы избежать наказания благодаря связям в органах.



Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил в БСМП Екатерину Любовникову, которую сбил «Лексус», принадлежащий начальнику отдела по обеспечению деятельности судов УФССП по РБ Базыру Батуеву, в результате чего молодая женщина осталась без ноги. Как отмечают врачи отделения, глава Бурятии высказал искреннее сочувствие искалеченной молодой женщине и пообещал оказать содействие в реабилитации и трудоустройстве.Напомним, жуткий наезд произошел 8 февраля во дворе дома по ул. Октябрьской. По словам свидетелей, за рулем «Лексуса» находился высокопоставленный судебный пристав Базыр Батуев. Освидетельствование показало, что он был пьян (0,66 мг/л.). В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).Кроме Екатерины, под колеса автомобиля попала и ее коллега по работе Наталья Алексеева. Как рассказали родственники пострадавшей, на прошлой неделе женщине провели уже третью операцию в челюстно-лицевой области, и она пока не может говорить. Недоступной для беседы оказалась и Екатерина Любовникова по причине введенного карантина в БСМП. В палату пускают только родственников и следователя. Но психологическое состояние женщин весьма тяжелое.Они возвращались с работы, когда во дворе неожиданно разогнался «Лексус» и нанес тяжелейшие травмы молодым женщинам, потерявшим в результате аварии красоту и здоровье.При этом, по данным «Номер один», в Верховном суде Бурятии у Батуева оказались мощные и влиятельные заступники. Ведь накануне ДТП он прошел все согласования и должен был возглавить службу безопасности региональной судебной системы. Возможно, по родственно-клановым критериям - в Бурятии на подобные посты часто назначаются таким образом. Ранее Батуев возглавлял аналогичное улан-удэнское подразделение судебной системы. Его подчиненные — это те самые «люди в черном», которые защищают судейский корпус на так называемых «рамках» на входе в суды.«Травматы, металлические предметы имеются? Если есть, выкладывайте», - такие фразы слышат посетители судов от судебных приставов. Но самый главный «травмат» оказался их начальником.Дело передали полиции, которая расследует его, что называется, без особого энтузиазма, похоже, постоянно оглядываясь на Верховный суд РБ. Батуеву грозит лишь вторая часть статьи 264 УК РФ («Принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет»). Причем пока все идет к тому, что виновник ДТП получит в суде «минималку» (телефонное право в судах никто не отменял), что абсолютно не устраивает общество.Дело в том, что февральское ДТП пристава значительно усилило общественное возмущение в Бурятии после аналогичного январского инцидента с бывшим (теперь уже) главным бурятским «единороссом» Баиром Жамбаловым, джип которого фигурирует деле о ДТП в Прибайкальском районе, в результате которого погибла 17-летняя Галина Бурчевская. Это дело, судя по всему, старались спустить на тормозах, чтобы вывести из-под удара Баира Жамбалова, который якобы не сидел за рулем собственной машины, а передал руль другому. Его друг и бизнесмен Галуст Пилосян, строивший на бюджетные деньги разного рода объекты, взял на себя всю вину.Поначалу также все шло к тому, что Пилосян отделается «минималкой». Несмотря на то, что виновник оставил место тяжкого ДТП, а это автоматически дорога в СИЗО, его не стали арестовывать. Что стало маркером неблагополучия: дело заминают. Однако, после того как информация по тяжкому ДТП стала все больше распространяться в медиа, дело замять не получилось.Череда громких аварий с участием VIP-автомобилей чиновников повлекла волну негодования, но больше всего вызывает возмущение неторопливая реакция со стороны правоохранительных органов.Если же подобные резонансные дела и случаются, то реакция на местах должна быть оперативной, жесткой, а население должно получить четкий и ясный сигнал - виновники не смогут избежать справедливого наказания, невзирая на поддержку всякого рода кланов и группировок.Ольга Лазарева, Дмитрий Родионов, «Номер один».Фото из соцсетей