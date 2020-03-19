В Бурятии по подозрению в получении взятки задержан начальник райотдела полиции

Операцию проводили сотрудники ФСБ





Сегодня в Бурятии был задержан начальник Тункинского райотдела полиции Константин Глушков. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Операцию проводили сотрудники регионального отделения ФСБ.

В МВД Бурятии информацию о задержании своего сотрудника подтвердили.«Задержание руководителя районного подразделения ОВД осуществлено сотрудниками УФСБ России по РБ при содействии подразделения собственной безопасности МВД Бурятии. В региональном МВД проводится проверка. В случае установления вины сотрудника в судебном порядке он будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам», сообщили в полиции.Кроме того, в пресс-службе полиции опровергли появившиеся в соцсетях сведения о том, что Константин Глушков является родственником главы МВД Бурятии Олега Кудинова.Константин Глушков начал работу в органах полиции Иркутской области с 1998 года. К концу 2013 года он дослужился до заместителя начальника линейного отдела - начальника полиции линейного отдела на ст. Иркутск-Пассажирский Восточно-сибирского ЛУ МВД России на транспорте.В августе 2014 года назначен начальником межмуниципального отдела МО МВД России «Северобайкальский» в Бурятии. С января 2016 года является начальником МО МВД России «Тункинский».Фото: «Номер один»