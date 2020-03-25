В Бурятии маргинал украл рюкзаки у школьниц

Девочки решили сфотографироваться и оставили вещи без присмотра





Вечером 22 марта в полицию Гусиноозерска с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у её несовершеннолетней дочери и её подруги пропали рюкзаки с вещами. Школьницы, гуляя по городу, решили сфотографироваться. Положив сумки на скамейку, они отошли, оставив имущество без присмотра.

В сумках у подростков находились украшения, аксессуары для телефона, вещи и косметика. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.





По подозрению в совершении кражи полицейские задержали 66-летнего местного жителя, которого запечатлела уличная камера видеонаблюдения.«Мужчина ведет асоциальный образ жизни, ранее судим за наркопреступление, - сообщили в МВД Бурятии. - Часть похищенного изъята у злоумышленника, остальное он успел сбыть».Фото: МВД Бурятии