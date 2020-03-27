Жительница Бурятии получала пособие на умершего ребенка

Кроме этого женщина умудрилась получить за него материнский капитал





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Северобайкальска. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с февраля 2014 года по декабрь 2019 года женщина являлась получателем ежемесячного пособия на детей. Умалчивая о смерти своего ребенка и не имея в этой связи законного права на пособие, она получила 64 тыс. рублей.Кроме того, злоумышленнице на основании заявления был предоставлен республиканский материнский капитал в размере 50 тыс. рублей.Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. Также удовлетворен иск о взыскании с осужденной похищенной суммы.Фото: «Номер один»