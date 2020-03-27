В Улан-Удэ подозреваемый при задержании открыл стрельбу, есть раненый

Дома у мужчины нашли арсенал холодного оружия и боевую гранату





Житель Улан-Удэ при операции по его задержанию открыл стрельбу по силовикам. В результате один из росгвардейцев получил ранение. Мужчина задержан.

В ходе обыска в доме злоумышленника нашли боевую гранату с запалом, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и множество заготовок для изготовления колюще-режущего оружия.







Как рассказали в МВД Бурятии, еще в апреле 2017 года в полицию обратился 52-летний житель Железнодорожного района города. Мужчина сообщил, что в результате поджога частично сгорели две доски на заборе у его частного дома по улице Чайковского. В попытке уничтожения имущества улан-удэнец подозревал своего соседа и его приятеля.По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но на протяжении длительного времени заявитель избегал встреч со следователем и не являлся на допросы. При этом мужчина неоднократно обращался в различные ведомства с жалобами на полицейских, обвиняя их в бездействии.23 марта этого года по поручению следователя к улан-удэнцу пришел оперуполномоченный уголовного розыска, чтобы доставить заявителя на допрос. В ходе общения мужчина стал вести себя агрессивно и накинулся на полицейского с кулаками. Опер пытался успокоить его, но злоумышленник не реагировал и выхватил у сотрудника табельное оружие. Правда, полицейский быстро вернул пистолет себе.В результате на мужчину возбудили сразу два уголовных дела – по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия).Во время разбирательств по этим делам обвиняемый скрылся. Вскоре оперативники получили информацию, что он вернулся домой, и решили задержать его.«Во время операции по задержанию мужчина открыл огонь по сотрудникам подразделения специального назначения Росгвардии из имевшегося у него травматического пистолета, изготовленного на базе пистолета «ТТ». Резиновая пуля пробила защитный кевларовый наколенник одного из сотрудников, причинив слепое ранение нижней конечности. После этого остальными бойцами злоумышленник был обезоружен и задержан», сообщили в Следственном комитете Бурятии.В отношении улан-удэнца возбудили еще три уголовных дела за применение насилия в отношении представителя власти, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств. Сейчас решается вопрос о взятии мужчины под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии