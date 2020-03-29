Спасатели Бурятии предупреждают родителей об опасности подтаявших водоемов

Реки и озера весной таят угрозу для детей



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия обращается к жителям республики: ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, не проходите мимо ребятишек, играющих возле водоема. Гражданам необходимо соблюдать правила поведения и меры предосторожности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Бурятии.



"Весенний лед рыхлый, хотя внешне он может казаться крепким. Такой лед непрочный, и его толщину принимать во внимание не следует. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений. К тому же опасность таят майны, промоины, образующиеся быстрым течением рек, подземные ключи, выходящие на поверхность, спуски теплой воды от промышленных предприятий, проруби, рыбацкие лунки. Научите детей элементарным правилам безопасности на льду, на воде, выучите с ними номера телефонов экстренных служб. Только повторение и учение позволит оградить вашу семью от беды", - сообщили в ведомстве.



Телефон спасателей – 101.



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