Жителю Бурятии дали два года «строгача» за рубку 16 сосен

Ущерб от действий лесоруба превысил четверть миллиона







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя улуса Кодунский Станок Кижингинского района. Он обвинялся по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года мужчина срубил 16 сосен в защитных лесах Нижне-Кудунского участкового лесничества Кижингинского лесничества. Ущерб составил 270 тысяч рублей.Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.Фото: «Номер один»