Житель Бурятии убил жену с третьей попытки

После каждой экзекуции мужчина слезно просил прощения





60-летний житель Турунтаево трижды устраивал своей жене испытания на выживание. В первый раз порезал ее ножом, за что отсидел несколько лет в колонии, во второй раз сломал женщине руку, а в третий раз убил супругу.

В 2017 году мужчина освободился из мест заключения, где отсидел несколько лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей жене. Тогда он тяжело ранил ее ножом, но женщину удалось спасти. Супруга, которая, к слову, была на 14 младше мужа, простила его и приняла обратно в семью.Ни он, ни она нигде не работали, частенько выпивали, воспитывали двоих общих детей. Муж постоянно избивал супругу, выгонял ее вместе с детьми из дома. Несколько раз жена с детьми уходила от него, но он находил ее, просил прощения, обещал исправиться, уговаривал снова жить вместе, и она возвращалась.Однажды после очередной пьянки он схватил палку из кучи срезков и избил супругу, да так, что сломал ей руку. Женщину увезли в больницу, он прибежал туда, слезно попросил прощения, в итоге она отказалась от госпитализации. Врач наложил на руку гипс, и муж увел ее домой.После этого супруги два дня пили, а под конец между ними вновь произошла ссора – муж начал старую песню о том, что, дескать, пока сидел в колонии, жена ему изменяла. Он схватил со стола нож и дважды ударил жену в грудь. Женщина скончалась на месте.Во время убийства дети-школьники спали, но потом проснулись и увидели мать уже мертвой в крови. После расправы мужчина пешком отправился в полицию, где заявил, что только что убил свою жену.Мужчина сейчас находится под арестом в СИЗО, свою вину в убийстве жены признает, а умышленное причинение средней тяжести вреда ее здоровью - нет. Говорит, что не ломал жене руку, «она сама упала с крыльца», хотя у той экзекуции было несколько очевидцев.- Расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд, - сообщил старший следователь СО по Прибайкальскому району СУ СКР по Бурятии Андрей Козленко.Фото: pixabay.com